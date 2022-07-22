Замена для Дица: «Барысу» выбрали защитника из Канады
Канадский защитник Джесси Грэм подписал годовой контракт с «Барысом», а официальный сайт КХЛ отреагировал на североамериканского легионера, передает корреспондент Vesti.kz.
Канадский защитник Джесси Грэм подписал годовой контракт с «Барысом», а официальный сайт КХЛ отреагировал на североамериканского легионера, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее казахстанскому клубу «подобрали» еще одного, а КХЛ подсказала роль для Грэма.
«Помимо лучших бомбардиров “Крефельда” и “Техаса”, в столице Казахстана высадился самый результативный игрок “Аугсбургер Пантер”. Как и “Крефельд”, ведомый Бракко, этот клуб не вышел в плей-офф DEL. Но высокие показатели Джесси Грэма особенно ценны тем, что он — защитник. А стать лучшим бомбардиром “Аугсбургера” канадцу удалось, забросив всего 3 шайбы.
В рейтинге ассистентов немецкого чемпионата он стоит аккурат следом за Бракко. Будучи праворуким атакующим защитником, Грэм попробует заменить в «Барысе» Даррена Дица, который хоть и привез в Нур-Султан Кубок Гагарина, но новый контракт заключил с ЦСКА", — пишет ресурс.