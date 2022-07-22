В КХЛ отреагировали на переход казахстанского форварда в «Спартак»

«Пожалуй, самый неожиданный трансфер если не всего межсезонья, то этой недели. Роман Старченко — главный старожил “Барыса” и один из знаковых игроков для КХЛ. Казахстанский форвард выступает в Лиге с первого сезона, а предстоящий регулярный чемпионат станет для него юбилейным, как и для всей КХЛ. Старченко был в шаге от того, чтобы оказаться единственным игроком, кто все эти 15 лет провел в составе одного клуба.