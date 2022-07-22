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22 июля, источник: Vesti.kz

В КХЛ отреагировали на переход казахстанского форварда в «Спартак»

Казахстанский форвард Роман Старченко перешел из «Барыса» в московский «Спартак», а официальный сайт КХЛ разобрал рекордсмена клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

Спартак
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Источник: ХК "Барыс"

«Пожалуй, самый неожиданный трансфер если не всего межсезонья, то этой недели. Роман Старченко — главный старожил “Барыса” и один из знаковых игроков для КХЛ. Казахстанский форвард выступает в Лиге с первого сезона, а предстоящий регулярный чемпионат станет для него юбилейным, как и для всей КХЛ. Старченко был в шаге от того, чтобы оказаться единственным игроком, кто все эти 15 лет провел в составе одного клуба.

Однако тут на горизонте появился «Спартак», который еще в конце мая подписал другого казахстанского форварда Максима Мусорова. Красно-белые воспользовались пробуксовкой в процессе переговоров между «Барысом» и Старченко. Парадокс, но Роман покинул клуб из Нур-Султана после возвращения Андрея Скабелки — тренера, при котором он провел лучший сезон в карьере и съездил на Матч Звезд", — пишет ресурс.

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