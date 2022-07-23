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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Устраивали бы русские провокации?» Чешский игрок высказался об отстранении сборной России

Бывший чешский хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, выступавший за клуб до июля 2022 года, ответил на вопрос, согласен ли он с решением Международной федерации хоккея отстранить сборную России от всех международных турниров.

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Источник: РИА "Новости"

«Не знаю, как сильно политике можно вмешиваться в спорт, не знаю, как это всё работает. Но исключение российской команды из числа участников чемпионата мира стало большой потерей, если смотреть со спортивной точки зрения. Сборная всегда играет на высоком уровне, фанаты с интересом наблюдают её матчи. Чемпионат мира потерял в классе, в итоге стало хуже всему международному хоккею. Вопрос заключается в том, действительно ли дисквалификация России и Беларуси поможет ситуации. Вместе с тем непонятно, как вели бы себя россияне и белорусы, будучи допущенными до чемпионата мира. Были бы они спокойны или устраивали бы провокации? Провокации не только в пределах площадки», — приводит слова Клока Sport.cz.

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