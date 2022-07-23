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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022

Игроки, тренеры и руководство хоккейного клуба ЦСКА получили золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения обладателей Кубка Гагарина и чемпионов России состоялась в Москве в Музее хоккея, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В торжественном мероприятии приняли участие легенды армейского клуба — президент ФХР Владислав Третьяк и почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Напомним, в плей-офф команда Сергея Фёдорова, который проводил первый сезон в качестве главного тренера, обыграла «Локомотив» (4−0), московское «Динамо» (4−0) и СКА (4−3). В финале Кубка Гагарина армейцы уступали в серии магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1−3, но затем победили в трёх матчах подряд и завоевали главный трофей КХЛ.

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