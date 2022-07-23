Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022

Напомним, в плей-офф команда Сергея Фёдорова, который проводил первый сезон в качестве главного тренера, обыграла «Локомотив» (4−0), московское «Динамо» (4−0) и СКА (4−3). В финале Кубка Гагарина армейцы уступали в серии магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1−3, но затем победили в трёх матчах подряд и завоевали главный трофей КХЛ.