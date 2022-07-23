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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы не имеем отношения к армии, у нас коммерческий клуб». В ЦСКА впервые рассказали о ситуации с вратарем Федотовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с экс-голкипером красно-синих.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня проходит чествование ЦСКА — действующего обладателя Кубка Гагарина. Президент армейцев Игорь Есмантович поговорил с журналистами и впервые прокомментировал ситуацию с голкипером Иваном Федотовым. Напомним, что экс-вратарь ЦСКА после окончания сезона подписал контракт с «Филадельфией». 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии и отправлен в часть в Северодвинске.

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— Вы имеете отношение к ситуации с Федотовым? — вопрос Есмантовичу.

— Никакого отношения к армии мы не имеем, мы же коммерческий клуб.

— Была версия, что вы обиделись, что он не подписал с вами контракт.

— Что значит обиделись? Он первый уезжает что ли? Мы и на Радулова, и на Нестерова, и на Мамина, и на Любимова — на кого только не обижались. И на Киселевича. Все возвращались и играют.

— Но была договоренность о двухлетнем контракте, а он уехал.

— Никогда не было договоренности. Он перешел из «Трактора» со старым контрактом, пытались найти какие-то коммуникации по поводу продолжения его карьеры в ЦСКА, не сложилось. Никто никого не поддавливал, никто никому ничего не обещал.

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— Вы как-то вмешивались в ситуацию, пытались помочь Ивану? И понимаете, откуда это идет?

— Во что я должен вмешиваться? 1 мая у него закончился контракт, он подписал соглашение с «Филадельфией», куда я должен был вмешиваться? И как? Есть рычаги и пути в это вмешаться? Если вы мне их подскажете, я вмешаюсь.

— Один звонок …

— Что вы делаете из меня монстра — какой звонок.

— Есть вариант, что он отслужит тот срок в ЦСКА вместо армии?

— В каком ЦСКА?

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— Бывают спортроты.

— Спортроты, ЦСКА — мешанина какая-то. У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать?

— Но все-таки, вы понимаете, почему это началось?

— Что началось?

— Человека отправили в армию.

— Что мне понимать? Я отслужил в свое время. Наверное, по закону его привлекли и он служит.

Автор: Алексей Шевченко

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