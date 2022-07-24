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24 июля, источник: Vesti.kz

Диц остался без премии в 500 миллионов за победу в Кубке Гагарина

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана Даррен Диц, не выплатил хоккеистам премии за победу в Кубке Гагарина, сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Ожидалось, что игроки команды должны были получить по 70 миллионов рублей (около 578,5 миллиона тенге) за победу в плей-офф.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович не смог дать конкретный ответ, когда будут произведены выплаты и будут ли они вообще. «Правда ли, что премии игрокам после победы в Кубке были по 70 миллионов рублей? Сейчас Кубок выиграли, премии не заплатили. Почему? Ну пока не заплатили», — сказал Есмантович.

Диц пополнил состав ЦСКА по ходу прошлого сезона, перейдя из «Барыса». Недавно он подписал с армейцами новое соглашение, рассчитанное на три года.

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