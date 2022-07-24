Диц остался без премии в 500 миллионов за победу в Кубке Гагарина

Ожидалось, что игроки команды должны были получить по 70 миллионов рублей (около 578,5 миллиона тенге) за победу в плей-офф.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович не смог дать конкретный ответ, когда будут произведены выплаты и будут ли они вообще. «Правда ли, что премии игрокам после победы в Кубке были по 70 миллионов рублей? Сейчас Кубок выиграли, премии не заплатили. Почему? Ну пока не заплатили», — сказал Есмантович.