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12:07 (мск), источник: Sport24

Красавица-невеста хоккеиста ЦСКА. Каменев не пустил ее на шоу «Холостяк» и сделал предложение в летнем Питере

Еще одна неотразимая пара КХЛ.

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Многие годы Владислав Каменев считался большим талантом, который не может реализовать свой потенциал. Он так и не смог закрепиться в НХЛ, проведя в системе «Колорадо» несколько лет. Полтора сезона в СКА тоже нельзя назвать успешными. И только после обмена в ЦСКА карьера форварда пошла вверх. В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина, здорово сыграв в плей-офф. 25-летний хоккеист не сразу продлил контракт с армейским клубом, надеясь найти варианты в НХЛ. Однако за несколько дней до начало сборов все-таки согласовал соглашение на два года с московской командой. А затем совершил еще один важный шаг в своей жизни — сделал предложение своей девушке.

Владислав предложил выйти замуж своей возлюбленной романтично — на лодке ночью во время разводных мостов в Санкт-Петербурге. Она сказала «да».

Невеста Каменева — Тата Сопчук (так ее зовут в социальных сетях). Первые совместные фото молодые люди начали выкладывать полтора года назад. Девушка написала, что встречаться они начали в апреле 2021 года, когда Владислав не отпустил ее на кастинг шоу «Холостяк».

Тате 24 года, она родом из Владивостока, сейчас вместе с Владиславом живет в Москве.

Девушка признавалась, что до знакомства с будущим мужем хоккеем не увлекалась, и была на матчах только 2−3 раза. Познакомились молодые люди в интернете — Каменев первым ей написал.

Девушка говорила подписчикам, что сейчас не работает, а занимается домашними делами. В интернете она делится рецептами вкусных блюд, рассказывает какими косметическими средствами пользуется и показывает свои модные образы.

Тата не пропускает ни одного хоккейного матча ЦСКА. Поддерживала она молодого человека и в Магнитогорске на финальной седьмой игре.

«Я тебя ни раз это говорила, но повторюсь ещё столько же раз, что ты мой герой. Я каждый раз с замиранием сердце писала после игры и спрашивала не получил ли ты травму, каждый раз мне тяжело было смотреть когда у тебя что-то болит, каждый раз я пыталась найти нужные слова после поражений и дать тебе силы на новые победы, каждый раз ты доказывал какой ты сильный и что тебя ничего не остановит, ты не опустил руки. и теперь эти руки поднимают вверх заслуженный кубок. Я тобой горжусь! Твои родители воспитали чемпиона!», — написала она после победы в Кубке Гагарина.

Совсем скоро в КХЛ стартует новый сезон. И Каменев с ЦСКА захотят защитить чемпионский титул.

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