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18:06 (мск), источник: Sport24

Двукратный чемпион мира Жердев подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Двукратный чемпион мира в составе сборной России Николай Жердев пройдет просмотр в минском «Динамо».

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Владимир Беззубов

Как сообщает пресс-служба КХЛ, белорусский клуб подписал пробный контракт с 37-летним хоккеистом.

В минувшем сезоне российский форвард выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталз» в австрийской лиге (1+6 балов в 12 матчах) и за итальянский «Мерано» в Альпийской лиге (10+11 в 18 матчах).

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