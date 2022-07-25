Двукратный чемпион мира Жердев подписал пробный контракт с минским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России Николай Жердев пройдет просмотр в минском «Динамо».
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Двукратный чемпион мира в составе сборной России Николай Жердев пройдет просмотр в минском «Динамо».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, белорусский клуб подписал пробный контракт с 37-летним хоккеистом.
В минувшем сезоне российский форвард выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталз» в австрийской лиге (1+6 балов в 12 матчах) и за итальянский «Мерано» в Альпийской лиге (10+11 в 18 матчах).