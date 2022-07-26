«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Хмелевским
Соглашение рассчитано на один год.
Соглашение рассчитано на один год.
ТАСС, 26 июля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подписал контракт с американским нападающим Александром Хмелевским. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с Хмелевским рассчитано на один год.
Хмелевскому 23 года, он выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе». В НХЛ нападающий провел 24 матча, в которых отличился 10 результативными передачами. Также Хмелевский является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и серебряным призером молодежного мирового первенства 2019 года.
«Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 62 очка после 45 встреч. В плей-офф уфимский клуб уступил во втором раунде челябинскому «Трактору» в серии со счетом 2−4.