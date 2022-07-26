Сын украинских эмигрантов едет играть в Россию. Американец Хмелевский по юниорам был круче Свечникова

С недавних пор представить украинского спортсмена, играющего в России, довольно трудно. Если раньше в КХЛ выступали Антон Бабчук, Алексей Поникровский и Руслан Федотенко, а украинец Алексей Житник в свое время даже надевал форму российской сборной, то теперь это скорее исключение из правил. Если прошерстить составы наших команд, то можно найти всего одного уроженца Украины. Им является форвард «Трактора» Владимира Ткачев. Впрочем, несмотря на то, что его местом рождения значится Днепропетровск, хоккеист много лет прожил в Казани и всю жизнь выступает за сборную России, а не Украины.

И вот, в КХЛ появился еще один хоккеист, имеющий прямое отношение к Украине. Правда, речь идет об игроке сборной США. За звездно-полосатых наш герой выступал на юниорском, молодежном и взрослом уровне. В частности, его можно было видеть в Риге весной прошлого года. Там Александр Хмелевский завоевал бронзовые медали, а на МЧМ двумя годами ранее — бронзу. Кроме того, игрок, подписавший однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», становился лучшим бомбардиром Мемориала Глинки. А ведь на турнире, который принято считать неофициальным чемпионатом мира среди юниоров, играл Андрей Свечников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Snwon-dw6_s" title="Sasha Chmelevski" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хмелевский родился не в Украине, а в США. Точнее — в Калифорнии, не самом хоккейном месте. Однако вскоре после рождения Саша с родителями перебрался в Мичиган, где как раз очень развита игра с шайбой. Так почему же американец Хмелевский имеет двойное гражданство? Дело в том, что его отец и мать — украинские эмигранты, покинувшие страну еще до рождения ребенка. Хмелевский-старший сам играл в футбол, а теперь является тренером. Виталий поставил сына Сашу на коньки, когда тому было всего два года. Столь ранний выбор себя оправдал.

Приобретение «Салавата Юлаева» не выглядит чем-то типичным. И дело не только в гражданстве новобранца. Удивление вызывает и возраст нападающего. Хмелевскому всего 23 года, и столь молодых легионеров непривычно видеть в российских клубах. Как правило, в КХЛ едут те североамериканцы, которые использовали уже все попытки закрепиться в НХЛ. Случается это, как правило, к 26−28 годам. Тогда как на счету Александра всего три полноценных сезона в системе «Сан-Хосе». Причем большую часть времени он проводил в составе «барракуд», а не «акул». За первую команду талантливый форвард провел в общей сложности 24 матча, в которых набрал 10 очков — все за голевые передачи.

Статистика Хмелевского в НХЛ весьма показательна. Ведь он — центр, а значит, плеймейкер. Правда, скауты отмечают его классный бросок и высокую скорость. А еще у американского новичка «Салавата Юлаева» правый хват клюшки, что должно облегчить жизнь Виктору Козлову при формировании спецбригады большинства. Скорее всего, наставник уфимцев попробует создать звено на основе связки двух североамериканцев. Чуть раньше, напомним, состав башкирской команды пополнил канадец Джош Хо-Санг. Он постарше Хмелевского, по юниорам котировался даже выше, но не смог пробиться в НХЛ из-за сложного характера.

Хмелевский — уже третий легионер «Салавата Юлаева». Все они, как и полагается текущим трендам, из Северной Америки. Это должно облегчить адаптацию каждого из новобранцев, для которых КХЛ и Россия — это новый мир. Впрочем, возможно именно Хмелевскому будет чуть проще. Он понимает и немного говорит по-русски. По крайней мере, на чемпионате мира в Риге, американец украинского происхождения слушал вопросы на русском языке, а отвечал на английском. Об общении с Хмелевским говорил и Никита Охотюк — российский защитник, игравший с новичком «Салавата» в Канаде за одну юниорскую команду. Как бы то ни было, в Россию едет интересный игрок с любопытной биографией. По нынешним временам это событие.