Российский вратарь объяснил, почему решил вернуться из Америки в Россию

— У меня еще там два года контракта оставалось, поэтому, в принципе, я изначально даже не думал, что вернусь, — сказал 22-летний россиянин. — Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ, поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде, у которой самые высокие задачи.

— Нет, я понимал и знал свой план развития, даже не думал изначально о том, что вернусь. Никто не знает, может я получил бы шанс в НХЛ в следующем сезоне, может — через год. Принял такое решение, думаю, что сейчас для моего развития это будет лучше, но я не закрываю пока дверь в Северную Америку. Все будет зависеть от меня. Пока я сейчас заточен только на «Ак Барс».