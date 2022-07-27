Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский вратарь объяснил, почему решил вернуться из Америки в Россию

22-летний российский вратарь системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил провести предстоящий сезон в «Ак Барсе».

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— У меня еще там два года контракта оставалось, поэтому, в принципе, я изначально даже не думал, что вернусь, — сказал 22-летний россиянин. — Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ, поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде, у которой самые высокие задачи.

— Сказалось ли на твоем решении вернуться то, что Эллиота продлили еще на один год?

— Нет, я понимал и знал свой план развития, даже не думал изначально о том, что вернусь. Никто не знает, может я получил бы шанс в НХЛ в следующем сезоне, может — через год. Принял такое решение, думаю, что сейчас для моего развития это будет лучше, но я не закрываю пока дверь в Северную Америку. Все будет зависеть от меня. Пока я сейчас заточен только на «Ак Барс».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь