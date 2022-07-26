Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в минское «Динамо»

Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В прошедшем сезоне он представлял омский «Авангард» и набрал 13 очков (4 гола + 9 результативных передач) в 56 матчах.

Емелин выступал за «Авангард» с 2018 года и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина (2021), еще два раза завоевывал трофей в составе казанского «Ак Барса» (2009, 2010). Помимо этого он представлял самарский ЦСК ВВС и тольяттинскую «Ладу».