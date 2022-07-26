Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в минское «Динамо»
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Чемпион мира по хоккею Алексей Емелин подписал контракт с минским «Динамо», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Чемпион мира по хоккею Алексей Емелин подписал контракт с минским «Динамо», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В прошедшем сезоне он представлял омский «Авангард» и набрал 13 очков (4 гола + 9 результативных передач) в 56 матчах.
Емелин выступал за «Авангард» с 2018 года и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина (2021), еще два раза завоевывал трофей в составе казанского «Ак Барса» (2009, 2010). Помимо этого он представлял самарский ЦСК ВВС и тольяттинскую «Ладу».
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Емелин выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». Всего в НХЛ он провел 456 матчей, в которых набрал 81 очко (15+66). В составе сборной России он выиграл чемпионат мира 2012 года, а также становился серебряным (2010) и бронзовым (2007, 2016) призером мировых первенств.