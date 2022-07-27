Хоккеисты «Сочи» подрались во время двустороннего матча
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» Донат Стальнов и Никита Ушнев подрались в ходе двусторонки, сообщает Telegram-канал клуба.
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» Донат Стальнов и Никита Ушнев подрались в ходе двусторонки, сообщает Telegram-канал клуба.
В ходе подготовки к началу сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда Андрея Назарова провела двусторонний матч, завершившийся со счетом 6:5.
«Разделившись на два состава, команда провела очередную двусторонку. Игра получилась крайне результативной, соперники забросили 11 шайб, а победу со счетом 6:5 одержали “синие”. В середине второго периода в одном из эпизодов на льду вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым — игроки были полны решимости продемонстрировать главному тренеру Андрею Назарову заряженность на борьбу и стремление побеждать даже на тренировках», — говорится в сообщении клуба.
«Сочи» стартует в новом розыгрыше КХЛ 2 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».