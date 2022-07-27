Хоккеисты «Сочи» подрались во время двустороннего матча

«Разделившись на два состава, команда провела очередную двусторонку. Игра получилась крайне результативной, соперники забросили 11 шайб, а победу со счетом 6:5 одержали “синие”. В середине второго периода в одном из эпизодов на льду вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым — игроки были полны решимости продемонстрировать главному тренеру Андрею Назарову заряженность на борьбу и стремление побеждать даже на тренировках», — говорится в сообщении клуба.