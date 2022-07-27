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Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Сочи» подрались во время двустороннего матча

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» Донат Стальнов и Никита Ушнев подрались в ходе двусторонки, сообщает Telegram-канал клуба.

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В ходе подготовки к началу сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда Андрея Назарова провела двусторонний матч, завершившийся со счетом 6:5.

«Разделившись на два состава, команда провела очередную двусторонку. Игра получилась крайне результативной, соперники забросили 11 шайб, а победу со счетом 6:5 одержали “синие”. В середине второго периода в одном из эпизодов на льду вспыхнула драка между Донатом Стальновым и Никитой Ушневым — игроки были полны решимости продемонстрировать главному тренеру Андрею Назарову заряженность на борьбу и стремление побеждать даже на тренировках», — говорится в сообщении клуба.

«Сочи» стартует в новом розыгрыше КХЛ 2 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».

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