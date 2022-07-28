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15:28 (мск), источник: Sport24

Из-за связей великого Селянне с Россией финский клуб может исчезнуть? «Йокериту» очень плохо после ухода из КХЛ

Кажется, «шуты» в тупике.

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

Весной нынешнего года финский «Йокерит» покинул КХЛ: сначала финский клуб отказался играть в плей-офф, а затем вышел из состава лиги. «Шутов», на протяжении всех сезонов выступления в КХЛ, изрядно песочили в родной Финляндии за «прогиб» под русских. С уходом из КХЛ, казалось, все было просто — «Йокерит» возвращается в родное лоно финской SM-лиги, где у клуба были очень сильные традиции. Однако возникли очень странные сложности, и стало ясно, что в домашнем чемпионате «Шутов» никто особо не ждет.

Во-первых, «Йокерит» стал объектом политических нападок: клуб был обвинен в связях с Россией и пропаганду русской мягкой силы, а некоторые депутаты в Финляндии и вовсе потребовали запретить вхождение клуба в SM-лигу до 2030 года. Во-вторых, «Йокериту» банально негде играть, поскольку «Хартвалл-арена» в Хельсинки принадлежит россиянам Тимченко и Роману Ротенбергу, и любое упоминание этих фамилий вызывает у финнов раздражение. В-третьих, клуб вроде бы поменял владельца, но и здесь процессы максимально запутаны.

В начале июля было объявлено, что новым хозяином «Йокерита» станет Теему Селянне — легендарный форвард, прозванный за скорость Финской вспышкой. Ни сумма сделки, не ее механизм названы не были.

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— В ближайшие несколько недель будет представлена информация. Много позитива, все в восторге. Это новое начало. Присоединяюсь к клубу как владелец, а также для активного участия в его деятельности. Я давно восхищаюсь «Йокеритом», — сказал Селянне, который выступал в системе «Йокерита» с 1986 по 1992 год, после чего уехал в НХЛ.

Но спустя несколько недель после этого заявления оптимизма у Селянне поубавилось. Он вроде бы нашел покупателей на «Хартвалл-арену», которую срочно переименовали в «Хельсинки-холл» и отобрали долю Тимченко (22,5% акций), но выяснилось, что в настоящее время сделку провернуть нельзя из-за санкций. «С русскими больше не связываемся», — сказал Селянне, но это было очевидной неправдой. Вся система собственности имеет связи с российскими бизнесменами, и Теему не мог этого не знать, за что «получил по шапке» от злых журналистов.

Источник: КХЛ

Кроме этого, Селянне заявил, что «Йокерит» готовит масштабные перемены в менеджменте и анонсировал пять важных новостей, которые должны были быть обнародованы «в течение нескольких недель». Этих недель прошло уже четыре, а ни одной новости о переменах в управлении «Шутами» так и не было опубликовано. Для того, чтобы войти в SM-лигу в 2023 году, клубу надо избавиться от прежнего владельца Яри Курри, который якобы связан с Россией.

Селянне призвал других известных финских ветеранов публично поддержать его и запустить общественную акцию по возвращению «Йокерита» в свой чемпионат, но все легенды сборной Суоми почему-то промолчали. Мика Стремберг, Юха Линд, Осси Вяянанен, Валттери Иммонен, Антти Торманен — все либо напрямую отказались поддержать Селянне, либо просто отмолчались.

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Все хоккеисты «Йокерита», само собой, давно разбежались по другим командам, главный тренер Лаури Марьямяки возглавил «Кярпят» из Оулу и не любит говорить о «Шутах».

«Йокерит» с уходом из КХЛ превратился в «мертвую душу»: команда существует только на бумаге, имеет проблемы с собственниками, стадионом, репутацией, финансами и нормальным будущим. Благотворителей-олигархов, которые бы взяли на себя возрождение легендарного клуба, в Финляндии не видно. И если дело пойдет так и дальше, «Йокерит» может пропустить не только следующий сезон, а вообще прекратить свое существование, которое насчитывает уже 55 лет.

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