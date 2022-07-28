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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» в товарищеском матче

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали серию товарищеских матчей перед стартом нового сезона КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

В первом предсезонном поединке «зубры» на льду столичной «Чижовка-Арены» принимали новосибирскую «Сибирь». Уже на пятой минуте встречи счет в матче открыл новобранец минской команды Алексей Емелин, однако еще до перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед — 2:1. Восстановить равновесие динамовцам удалось на старте второй трети — отличился Виталий Пинчук. Равный счет продержался до середины финального периода — Емелин оформил дубль, тем самым принеся «зубрам» победу 3:2.

Следующий контрольный матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в воскресенье. Соперником «Динамо» станет череповецкая «Северсталь», игра пройдет на «Минск-Арене» и стартует в 13.00. Далее «зубры» отправятся в Сочи, где 3 августа сыграют первый поединок на турнире Sochi Hockey Open.

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