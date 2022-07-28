Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сибирь» в товарищеском матче

В первом предсезонном поединке «зубры» на льду столичной «Чижовка-Арены» принимали новосибирскую «Сибирь». Уже на пятой минуте встречи счет в матче открыл новобранец минской команды Алексей Емелин, однако еще до перерыва гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед — 2:1. Восстановить равновесие динамовцам удалось на старте второй трети — отличился Виталий Пинчук. Равный счет продержался до середины финального периода — Емелин оформил дубль, тем самым принеся «зубрам» победу 3:2.