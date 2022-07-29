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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Главное о новой стратегии «Динамо». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым

Главный тренер москвичей подробно рассказал об изменении философии и обратился к болельщикам и руководству клуба.

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Источник: КХЛ

В эти дни московское «Динамо» в Нижегородской области заканчивает первый этап подготовки к юбилейному сезону КХЛ. В очередной чемпионат бело-голубые входят с новым вектором развития, который был объявлен высшим руководством столичного клуба.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» главный тренер московской команды Алексей Кудашов подробно рассказал, в чём заключается обновлённая философия жизни «Динамо», подвёл промежуточные итоги предсезонной подготовки, анонсировал изменения в составе, а также обратился к болельщикам и руководству клуба.

«Когда в России появится материально-техническая база, станет намного легче»

— Алексей Николаевич, сбор в Нижнем Новгороде подходит к своему окончанию, и самая тяжёлая часть предсезонной подготовки остаётся позади. Насколько довольны текущим состоянием команды?
 — Устала команда, устала. На самом деле тот план, который мы запланировали с тренерским штабом, он практически весь был выполнен. С минимальным количеством травм, что редко происходит на предсезонных сборах, и с хорошей работоспособностью игроков.

— То есть ваши ожидания от формы игроков совпали с действительностью?
 — Да. Помог лагерь развития, который московское «Динамо» провело накануне сбора в Нижнем Новгороде. Спасибо игрокам, которые сами согласились на это дело. Тренер по развитию проделал хорошую работу. Всё это помогло хоккеистам втянуться в рабочий режим. И основное — это сбор, который мы здесь провели.

Источник: КХЛ

— На примере НХЛ мы видим, что за океаном нет практики предсезонных сборов и каждый игрок самостоятельно готовит себя к тренировочному лагерю. Российский хоккей когда-либо сможет прийти к подобной ситуации?
 — Думаю, что это возможно, но я знаю, что многие хоккеисты живут в таких местах, где до сих пор нет катка. Я разговаривал с Эриком О’Деллом — в Канаде нет такой проблемы. Он сейчас находится там и готовится к сезону по нашей программе, посещая каток. Там всегда он есть под боком. Сейчас игроки уже нанимают тренеров, катаются самостоятельно, поэтому ответственность уже появилась. Но когда появится доступная для всех материально-техническая база, тогда станет намного легче.

«То, что мы делаем сейчас, здесь даже не о чем говорить, в сравнении с подготовкой у Тихонова»

— Вы в своей карьере играли под руководством таких тренеров, как Юрзинов-старший, Билялетдинов, Знарок: от кого больше почерпнули в плане организации предсезонных сборов?
 — Честно скажу, что у всех понемножку. У всех была разная подготовка, но вы знаете, недавно я с помощью одного знакомого корреспондента у вдовы Виктора Васильевича Тихонова взял все его работы. Изучая их, я понимаю, что-то, что мы делаем сейчас, здесь даже не о чем говорить. В сравнении с тем, как занимались великий ЦСКА и настоящая «Красная машина», которой была сборная СССР. Как они готовились и как они тренировались — и неслучайно у них был такой результат.

— А на ваш взгляд, почему каждое следующее поколение оказывается физически слабее предыдущего?
 — Не мне судить, но, наверное, всё это идёт от генетики. Родители, окружающая среда. Это вопрос к специалистам.

— Почему приняли решение скорректировать предсезонку и вместо одного летнего турнира, как было в том году, в нынешнем сезоне сыграть ещё и в Уфе?
 — В прошлом году, когда мы планировали предсезонную подготовку, мы не хотели никуда уезжать и думали, что будем спокойно играть и проведём все нужные матчи в Новогорске. Но надо признать, что наша база устарела, потолок низкий, лёд не того качества, поэтому приняли вот такое решение.

Источник: КХЛ

«В “Динамо” команда новых возможностей: каждый может занять новую позицию или просто позицию. Всем нужно набраться терпения»

— Можно ли говорить о том, что в «Динамо» сейчас строится фактически новая команда?
 — Команда новых возможностей. И в этой команде каждый игрок может занять новую для себя позицию, а кто-то и просто позицию. Поэтому сейчас очень интересно для всех.

— Как обстоит ситуация с канадскими легионерами, которые пропустили сбор в Нижнем Новгороде? Когда они окажутся в расположении «Динамо»? Насколько я понимаю, Уил уже находится в России, в отличие от О’Делла.
 — Да, Уил уже в России и сегодня прибывает в Москву из Казани. Что касается О’Делла, то стоят цифры — 7—10 августа. Но сейчас такое время, что ничего нельзя загадывать.

— Если говорить о продолжении селекционной работы, есть ли позиции, которые хотелось бы усилить?
 — Давайте начнём играть, а потом можно вернуться к этому вопросу. Команда будет жить по средствам, готовить молодёжь, тренировать её и давать возможность себя проявить. Это не популизм, что вот у нас молодёжь! Сначала мы должны сделать так, чтобы она у нас была и была натренирована, и чтобы она представляла из себя что-то серьёзное. Мы стремимся к этому и работаем с молодыми игроками. Будем давать им шансы, а дальше уже многое зависит от них.

Наберёмся терпения. И я бы хотел ко всем обратиться, чтобы все — и болельщики, и руководство клуба — набрались терпения. Если мы идём по этому пути, а мы по нему идём и живём по средствам, то нужно проявить терпение. Не бывает так, чтобы по щелчку пальцев мы сразу дали результат.

«Легче всего скупить звёзд, но кто приводил “Динамо” к чемпионствам?»

— Как вы восприняли изменение вектора развития клуба и отказ от дорогостоящих хоккеистов?
 — Я был одним из инициаторов. Так будет правильно сказать. А вернее, сама жизнь подталкивает к этому, и надо действовать смело. Легче всего скупить звёзд, но вспомните «Динамо», которое добивалось чемпионских результатов, кто играл в той команде?

— При Знарке в «Динамо» была команда четырёх равных звеньев, которую в начале сезона даже называли командой сбитых лётчиков.
 — Это если брать последнее чемпионское «Динамо», а если брать 2000 год, оставляя за скобками локаутный сезон?

— Свои воспитанники.
 — Играла молодёжь, которая уже потом становилась звёздами. Играли молодые игроки, которых собрали, натренировали и дали возможность себя проявить. Так делали Владимир Владимирович Юрзинов, Пётр Ильич Воробьёв, Голубович. Все эти тренеры, которые работали в «Динамо».

— У ставки на молодёжь есть и обратная сторона медали — если игрок действительно талантливый, то через год-два его заберут в НХЛ.
 — Он уедет. Это правда. А куда деваться?

— Это вечная проблема. Получается, надо будет всё начинать заново.
 — На их место будут приходить новые молодые игроки. Наша задача — работать над тем, чтобы их было как можно больше.

— Вас огорчило решение Александра Кисакова перебраться за океан? Насколько я знаю, вы на него серьёзно рассчитывали, а он вместо борьбы за место в составе «Динамо» отправился в Америку и завис там в непонятном положении.
 — Ему визу не поставили. Я с ним разговаривал, объяснял ему всё про нашу команду. Он выслушал и принял такое решение. Как я могу осуждать человека, если у него есть мечта об НХЛ? Но, по моей логике, в прошлом сезоне он сыграл пять матчей в КХЛ, причём играл, а не сидел на скамейке. И дальше всё должно было идти нормально — он развивался бы и вышел бы на другой уровень. Но это его решение. Он его принял. Очень много советчиков вокруг. Что я могу сделать? Я свою работу с ним провёл.

«Не делим “Динамо” на Москву и Питер. У нас единая организация»

— Если посмотреть на текущий состав «Динамо» на сборе, то можно констатировать, что большая часть молодых игроков вышла из системы питерского «Динамо», а не из московской школы. Это проблема для столичной организации?
 — У нас единая организация, которую мы не делим на Питер и Москву. Мы видим, кто из игроков какой уровень показывает, и просто их берём. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что бывают урожайные и неурожайные года. Вот и вся история. Скажем так — 2003 и 2004 год московского «Динамо» не блещут. Да, есть игроки, которых мы рассматриваем и будем рассматривать, но понимаете, в чём сила Питера? Им раньше не давали шанса и возможности себя проявить. И они сейчас цепляются за этот шанс. Они хотят закрепиться в составе «Динамо», для них это большая возможность.

— Один из главных талантов динамовской школы Игорь Чернышов сейчас играет за молодёжную команду. Рассчитываете на него в основном составе?
 — Конечно, мы рассчитываем на Игоря. Ещё как рассчитываем. Но он поздний, он ноябрьский, ему всего 16 лет. Подождите, у нас пока в команде находится 2004 год, прекрасные ребята, которым мы ещё не дали шанса сыграть.

— Вы давно зарекомендовали себя как один из лучших тренеров в стране по работе с молодыми игроками. Что в «Атланте», что в «Локомотиве», что в СКА большое число таких хоккеистов выходило на новый уровень. Что вас прельщает в работе с молодёжью?
 — Любому тренеру хочется взять 20 опытных игроков, готовых звёзд, и с ними работать. Но так складывалась жизнь, что молодым хоккеистам нужно давать шанс. Все через это проходили. И мы, когда были молодыми игроками, его получали. Мы работали для этого всю жизнь и занимались хоккеем всё детство. Поэтому, когда я вижу перспективного хоккеиста, просто обязан дать ему шанс.

— На примере Дмитрия Рашевского лично мне в прошлом году показалось, что вам очень сильно не нравится, когда молодых игроков быстро начинают хвалить в прессе. Вы считаете, что это может сбить их с правильного пути?
 — Люди разные, как взрослые, так и молодые. Каждый по-разному на всё реагирует. Успеете ещё о них поговорить. Не надо лишнего и про Новикова говорить. Сейчас много хороших пацанов, но о них только скажешь что-то хорошее, они уже думают, что всё — жизнь сложилась. У них впереди ещё большой жизненный путь.

«Кого-то из текущих игроков в “Динамо” не будет. Мы просто не сможем всех держать»

— В недавнем интервью Сергею Конькову вы говорили, что видите систему команды как две ударные тройки нападения, переходное звено и мощное сдерживающее звено. Эту модель будете применять и в новом сезоне в «Динамо»?
 — Меняется всё, и вот эти линии сдерживания, как я смотрю, практически отсутствуют даже в НХЛ. Там все четыре звена — и техничные, и рабочие. Ребята, которые вроде и относятся к технарям, как тот же Пастрняк, носится по всей площадке и идёт в форчек, играет в силовой хоккей и отрабатывает в обороне. Сейчас без этого никуда. Весь хоккей идёт на то, что разница от первого до четвёртого звена совсем маленькая.

— На данный момент очень много центральных нападающих находится в составе «Динамо». Осознанно так комплектовали команду?
 — К сожалению, всех не будет. Мы просто не сможем всех держать. Живём по средствам, и сейчас мы выбираем — возраст, цена-качество, мастерство, кто кого ценнее — всё это будет учитываться. Кого-то не будет.

— То есть перед началом сезона «Динамо» откажется от кого-то из игроков?
 — Да. Именно так.

Источник: КХЛ

— То же самое относится и к защитникам, которых сейчас собрано в избытке, особенно в свете появления Антона Малышева?
 — Да. Тут аналогичная ситуация. Просто пока никто не дал шанса. Но сейчас начнутся игры, и пойдут другие результаты.

— Как оцените состояние находящегося на пробном контракте Романа Абросимова, весь прошлый сезон пропустившего из-за травмы?
 — Он выполнил большой объём работы и сейчас набирает форму. Но как уже было сказано о всей команде — начнутся игры, и они всё покажут.

— С капитаном команды уже определились?
 — Пока ещё об этом даже не задумывались, но, думаю, все понимают, что выбор у нас не такой большой.

— Но это будет именно ваше решение, а не голосование всей команды?
 — Я обычно спокойно к этому отношусь. Думаю, что оно зачастую совпадает с мнением всей команды.

— Илью Каблукова взяли в команду в том числе и на роль наставника для молодых хоккеистов?
 — Всё верно. Он хороший пример — олимпийский чемпион, трудяга, ответственно подходит к делу. Пример для молодёжи. Цена-качество.

«Мы все должны поменяться, чтобы жизнь стала другой»

— Через год количество легионеров в КХЛ может сократиться с пяти до трёх. Не самая актуальная проблема в свете современной ситуации, но тем не менее разве это решение может пойти на пользу сборной России?
 — Вообще, лига должна быть открытой, но наших игроков просто брать не будут. Пытаются найти баланс, пробуют, ищут. Стараюсь не заморачиваться относительно правил. У меня другая специфика — я тренер, а не функционер.

— Что думаете о возможности введения перекрёстного плей-офф?
 — Я к этому очень спокойно отношусь — как лига решит, так и будет. Они же не просто так решения принимают. Сидят, заседают, думают, высчитывают логистику. Там есть много нюансов, которые необходимо учесть.

— В новом сезоне будет рекордное число матчей в регулярном чемпионате и всего одна международная пауза — как оцениваете уже принятые изменения в КХЛ?
 — Пока не знаю. Нужно сыграть сезон, а уже потом можно делать выводы. Всегда мы говорили о том, что лучше больше играть. Но я уверен, что, как только начнём играть, много и без остановок, скажем, что нужна какая-то пауза. У нас никогда не бывает всё хорошо.

Но одно могу сказать точно — мы все должны поменяться. И пресса, и тренеры, и игроки. И начать вместе хорошо относиться к хоккею. Мы поливаем грязью перед играми, после игр. Сборную. Клубы. Игроков. Всех. Мы ищем только плохое. Мы должны полностью поменяться, чтобы жизнь стала другой, и чтобы лига стала другой, и общение было другим. Вот это нужно обязательно сделать.

Сергей Емельянов

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