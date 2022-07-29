КХЛ объявила об изменениях в правилах игры на сезон-2022/23

Отмена большого штрафа. В новом сезоне арбитры после видеопросмотра смогут отменить большой штраф, если нарушения правил не было. Ранее в случае фиксации пятиминутного удаления судьи после просмотра могли либо повысить степень наказания, либо снизить до двух минут, но не отменить. Теперь у арбитров будет три варианта после фиксации большого штрафа и его последующего просмотра: подтверждение первоначального решения, его изменение в сторону уменьшения и отмена.

Задержка шайбы у борта. Если игрок прижимает шайбу к борту с целью задержки игры, арбитр должен предупредить хоккеиста о том, что необходимо продолжать игру. Если игрок продолжает удерживать шайбу, на него должен быть наложен малый штраф.

Вбрасывание в зоне атаки. Начиная с сезона 2021/2022, игроки атакующей команды могли выбирать точку вбрасывания в большинстве или после проброса соперника. Теперь это же правило будет распространяться на любую остановку игры в конечной зоне — у атакующей команды будет право выбора точки вбрасывания.

Положение «вне игры». Игрок, пересекающий синюю линию впереди шайбы, не будет считаться в положении «вне игры», если он овладеет шайбой и возьмёт её под контроль в тот момент, пока хотя бы один его конёк будет касаться синей линии.

Процедура вбрасывания. В сезоне 2022/2023 одной из методических рекомендаций арбитрам будет бороться с блокировками на вбрасывании и непосредственно при его розыгрыше в круге вбрасывания или за ним. Кроме того, судьи продолжат соблюдать установки прошлых сезонов, такие как борьба с задержкой руками и сдерживающими фолами.