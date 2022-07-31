СКА обменял Никишина из «Спартака» на пятерых игроков и права еще на четверых

Источник: соцсети ХК СКА

В обмен на Никишина красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

20-летний Никишин выступал за «Спартак» с 2019 года. В прошлом сезоне он набрал 12 (8+4) очков в 46 матчах за московскую команду в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у хоккеиста 2 (1+1) очка в 3 встречах.