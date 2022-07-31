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15:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА обменял Никишина из «Спартака» на пятерых игроков и права еще на четверых

Защитник «Спартака» Александр Никишин перешел в СКА в результате обмена, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

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Источник: соцсети ХК СКА

В обмен на Никишина красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова. Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.

20-летний Никишин выступал за «Спартак» с 2019 года. В прошлом сезоне он набрал 12 (8+4) очков в 46 матчах за московскую команду в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у хоккеиста 2 (1+1) очка в 3 встречах.

В феврале 2022 года Никишин стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.

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