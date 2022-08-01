«Нет денег»: шведский новичок «Динамо» пожелал разорвать контракт с клубом

«Я подписал контракт еще в феврале, до начала всех событий. Потом дал ясно понять, что хотел бы разорвать контракт. И у меня был шанс. Шли переговоры с одним швейцарским клубом, который пытался меня выкупить. Также велись переговоры с “Мальмё” и “Линчёпингом”, но не получилось. А сам лично я не могу выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть. Я не разговаривал с представителями клуба. Все переговоры велись через агента», — цитирует Лилью шведское издание Expressen.