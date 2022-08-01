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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нет денег»: шведский новичок «Динамо» пожелал разорвать контракт с клубом

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шведский нападающий Якоб Лилья, подписавший контракт с московским «Динамо» рассказал, что не хотел бы играть в российском клубе, но не смог найти необходимое количество денег, чтобы выкупить свой контракт.

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Источник: ХК "Барыс"

В понедельник было объявлено, что Лилья перешел в московское «Динамо» из казахстанского «Барыса». Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

«Я подписал контракт еще в феврале, до начала всех событий. Потом дал ясно понять, что хотел бы разорвать контракт. И у меня был шанс. Шли переговоры с одним швейцарским клубом, который пытался меня выкупить. Также велись переговоры с “Мальмё” и “Линчёпингом”, но не получилось. А сам лично я не могу выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть. Я не разговаривал с представителями клуба. Все переговоры велись через агента», — цитирует Лилью шведское издание Expressen.

Два прошедших сезона Лилья провел в «Барысе» (Нур-Султан). В составе казахстанской команды швед сыграл 117 матчей, в которых набрал 66 очков (39 шайб и 27 передач). В сезоне-2019/20 он играл в системе «Коламбус Блю Джекетс», на его счету 37 матчей и 5 очков (2+3) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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