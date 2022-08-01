Николай Жердев не сумел пройти просмотр в минском «Динамо»

В прошедшем сезоне Жердев выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталз», за который набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах. Вторую часть чемпионата он провёл в Альпийской лиге за итальянский «Мерано», где принял участие в 18 встречах, набрав 21 (10+11) результативный балл.

Всего в КХЛ на его счету 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Также Жердев становился чемпионом мира по хоккею в составе сборной России в 2009 и 2012 годах.