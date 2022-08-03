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19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» с поражения стартовало на турнире Sochi Hockey Open

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи стартовал предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open, в котором принимает участие минское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Помимо «зубров» на турнире выступают ХК «Сочи», сборная России U25, «Авангард», «Адмирал» и СКА, именно против санкт-петербургского клуба минчане провели стартовый матч. Дебютный период обошелся без заброшенных шайб, первое взятие ворот зрители увидели в начале второй трети — отличился форвард «Динамо» Степан Звягин. Однако еще до перерыва петербуржцы не только сравняли цифры, но и вышли вперед, а на старте заключительного отрезка оторвались на два гола. Под занавес встречи «армейцы» добавили еще одну шайбу, как итог — поражение минчан со счетом 1:4.

Следующий поединок на Sochi Hockey Open подопечные Крэйга Вудкрофта проведут завтра против сборной России U25, которая ранее обыграла омский «Авангард» (4:3). Начало матча в 12.00.

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