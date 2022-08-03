Минское «Динамо» с поражения стартовало на турнире Sochi Hockey Open
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи стартовал предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open, в котором принимает участие минское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи стартовал предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open, в котором принимает участие минское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Помимо «зубров» на турнире выступают ХК «Сочи», сборная России U25, «Авангард», «Адмирал» и СКА, именно против санкт-петербургского клуба минчане провели стартовый матч. Дебютный период обошелся без заброшенных шайб, первое взятие ворот зрители увидели в начале второй трети — отличился форвард «Динамо» Степан Звягин. Однако еще до перерыва петербуржцы не только сравняли цифры, но и вышли вперед, а на старте заключительного отрезка оторвались на два гола. Под занавес встречи «армейцы» добавили еще одну шайбу, как итог — поражение минчан со счетом 1:4.
Следующий поединок на Sochi Hockey Open подопечные Крэйга Вудкрофта проведут завтра против сборной России U25, которая ранее обыграла омский «Авангард» (4:3). Начало матча в 12.00.