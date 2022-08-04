Жердев, не прошедший просмотр в минском «Динамо», подписал контракт с «Юностью-Минск»

Напомним, ранее 37-летний хоккеист проходил просмотр в составе минского «Динамо», который не привёл к подписанию полноценного контракта с клубом.

В прошедшем сезоне Жердев выступал за «Братиславу Кэпиталз» (Словакия). В 12 матчах за команду он сумел заработать 7 (1+6) очков. Затем он присоединился к итальянскому «Мерано», выступающему в Альпийской лиге. На его счету 18 встреч, в которых он заработал 21 (10+11) результативный балл.