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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Жердев, не прошедший просмотр в минском «Динамо», подписал контракт с «Юностью-Минск»

Российский нападающий Николай Жердев подписал контракт с клубом «Юность-Минск», сообщает официальный сайт команды.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее 37-летний хоккеист проходил просмотр в составе минского «Динамо», который не привёл к подписанию полноценного контракта с клубом.

В прошедшем сезоне Жердев выступал за «Братиславу Кэпиталз» (Словакия). В 12 матчах за команду он сумел заработать 7 (1+6) очков. Затем он присоединился к итальянскому «Мерано», выступающему в Альпийской лиге. На его счету 18 встреч, в которых он заработал 21 (10+11) результативный балл.

В Континентальной хоккейной лиге Жердев провёл в общей сложности 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Также форвард становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012 годы).

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