Назаров — о массовой драке: «Авангард» — хайповый клуб, мы хайпуем вместе с ним

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.

— «Авангард» — великая команда со своими традициями. Я играл в Омске целый год, мне нравится этот город. Никакого хейта! «Авангард» — хайповый клуб, мы хайпуем вместе с ним.

Так же подраться со СКА? Будет игра — посмотрим. Егор Бабенко мне рассказывал, что летом боксом занимался. Поэтому я выставил его в стартовом составе. Наверное, сказал так, чтобы я его не выгнал. Оказалось, пошутил. У Доната Стальнова впереди длинная карьера, дракой больше, дракой меньше. Пока ему надо научиться хорошо кататься и владеть клюшкой.