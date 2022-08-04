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23:36 (мск), источник: Sport24

Назаров — о массовой драке: «Авангард» — хайповый клуб, мы хайпуем вместе с ним

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал массовую драку хоккеистов своей команды и «Авангарда» во время матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

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Источник: ХК "Сочи"

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.

— «Авангард» — великая команда со своими традициями. Я играл в Омске целый год, мне нравится этот город. Никакого хейта! «Авангард» — хайповый клуб, мы хайпуем вместе с ним.

Так же подраться со СКА? Будет игра — посмотрим. Егор Бабенко мне рассказывал, что летом боксом занимался. Поэтому я выставил его в стартовом составе. Наверное, сказал так, чтобы я его не выгнал. Оказалось, пошутил. У Доната Стальнова впереди длинная карьера, дракой больше, дракой меньше. Пока ему надо научиться хорошо кататься и владеть клюшкой.

Какая польза от драк? Если бы вам это не нравилось — этого бы не было. Но вам интересно. Мы даем шоу! Да, у меня состав слабее. Но, в конце концов, играют люди, а не контракты. Если мотивацию наложить на немотивацию, то можно выиграть, — передает слова Назарова корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

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