Назаров — о массовой драке: «Авангард» — хайповый клуб, мы хайпуем вместе с ним
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал массовую драку хоккеистов своей команды и «Авангарда» во время матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал массовую драку хоккеистов своей команды и «Авангарда» во время матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.
— «Авангард» — великая команда со своими традициями. Я играл в Омске целый год, мне нравится этот город. Никакого хейта! «Авангард» — хайповый клуб, мы хайпуем вместе с ним.
Так же подраться со СКА? Будет игра — посмотрим. Егор Бабенко мне рассказывал, что летом боксом занимался. Поэтому я выставил его в стартовом составе. Наверное, сказал так, чтобы я его не выгнал. Оказалось, пошутил. У Доната Стальнова впереди длинная карьера, дракой больше, дракой меньше. Пока ему надо научиться хорошо кататься и владеть клюшкой.
Какая польза от драк? Если бы вам это не нравилось — этого бы не было. Но вам интересно. Мы даем шоу! Да, у меня состав слабее. Но, в конце концов, играют люди, а не контракты. Если мотивацию наложить на немотивацию, то можно выиграть, — передает слова Назарова корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.