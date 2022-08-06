Хоккейный арбитр Карабанов умер на 58-м году жизни

Карабанов начал работать судьей в 1985 году на матчах детских команд, затем шесть лет в качестве линейного судьи обслуживал матчи чемпионата СССР. В 1992 году работал на матчах молодежного чемпионата Европы, в 1993 году — на чемпионате мира в Германии. Годом позже на чемпионате мира в Италии был лайнсменом на финальном матче, а позже в 1994 году начал работать главным судьей.