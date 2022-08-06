Хоккейный арбитр Карабанов умер на 58-м году жизни
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Хоккейный арбитр, инспектор Федерации хоккея России (ФХР) Сергей Карабанов умер на 58-м году жизни, сообщается на сайте ФХР.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Хоккейный арбитр, инспектор Федерации хоккея России (ФХР) Сергей Карабанов умер на 58-м году жизни, сообщается на сайте ФХР.
«Коллектив ФХР выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Сергея Карабанова», — говорится в сообщении.
Карабанов начал работать судьей в 1985 году на матчах детских команд, затем шесть лет в качестве линейного судьи обслуживал матчи чемпионата СССР. В 1992 году работал на матчах молодежного чемпионата Европы, в 1993 году — на чемпионате мира в Германии. Годом позже на чемпионате мира в Италии был лайнсменом на финальном матче, а позже в 1994 году начал работать главным судьей.
Будучи главным арбитром работал на двух турнирах Евролиги, трех молодежных и четырех взрослых чемпионатах мира, отсудил три финальных матча Кубка европейских чемпионов. За 19 сезонов на высшем уровне провел 682 игры.
В 2000 году был признан лучшим арбитром чемпионата России и получил приз «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова. После окончания карьеры стал инспектором ФХР.