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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист рассказал об опасностях жизни в США

Российский нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал об опыте проживания в американском городе Стоктон (штат Калифорния). Об этом сообщает Sport24.

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По словам форварда, там было опасно. «Очень много гангстеров, бандитов-афроамериканцев. Мы приезжали на тренировку, а после сразу ехали домой и старались не высовываться. Если темно, так вообще лучше не выходить», — рассказал Завгородний.

Игрок также вспомнил, что по приезде в Стонктон ему выдали карту, на которой половина города была отмечена красным цветом, а вторая — зеленым. «В красную, на юг, нельзя ездить, там очень опасно, туда даже полиция не приезжает», — добавил хоккеист.

Завгородний дважды отправлялся в Северную Америку. С 2017-го по 2020 год он выступал за канадский «Римуски Оушеник». В 2021-м россиянин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». В НХЛ он не провел ни одного матча. Форвард выступал за фарм-клуб «Флеймс» «Стоктон Хит».

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