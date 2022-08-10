Форвард СКА Воробьев может получить 12 лет тюрьмы за дачу взятки. Хоккеист признал на суде свою вину

В среду должны были состояться заседания по рассмотрению дел о даче взяток Воробьевым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым, ранее выступавшими в системе «Салавата Юлаева». Все они были перенесены по разным причинам, но Воробьев тем не менее успел признать свою вину.

"Заседания по делу Лукина перенесено на 22 сентября из-за неявки адвоката, он был занят на другом процессе. По Сулейманову отложили на 25 августа из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом. Были допрошены два свидетеля, сторона защиты заявила ходатайство о допросе родителей подсудимого. Сулейманову заявил, что выскажет позицию о своей виновности уже после допроса свидетелей.

В ходе заседание по делу Воробьева хоккеист призанял свою вину. Однако процесс был все же отложен на 22 августа из-за неявки того же самого свидетеля, что и у Сулейманова«, — сообщили “Комсомольской правде” в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы.