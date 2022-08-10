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18:53 (мск), источник: Sport24

Форвард СКА Воробьев может получить 12 лет тюрьмы за дачу взятки. Хоккеист признал на суде свою вину

Нападающему СКА Михаилу Воробьеву грозит до 12 лет тюремного заключения за дачу взятки. Хоккеист признал свою вину на сегодняшнем заседании уфимского суда.

Салават Юлаев
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Источник: Владимир Беззубов

В среду должны были состояться заседания по рассмотрению дел о даче взяток Воробьевым, Владиславом Лукиным и Анваром Сулеймановым, ранее выступавшими в системе «Салавата Юлаева». Все они были перенесены по разным причинам, но Воробьев тем не менее успел признать свою вину.

"Заседания по делу Лукина перенесено на 22 сентября из-за неявки адвоката, он был занят на другом процессе. По Сулейманову отложили на 25 августа из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом. Были допрошены два свидетеля, сторона защиты заявила ходатайство о допросе родителей подсудимого. Сулейманову заявил, что выскажет позицию о своей виновности уже после допроса свидетелей.

В ходе заседание по делу Воробьева хоккеист призанял свою вину. Однако процесс был все же отложен на 22 августа из-за неявки того же самого свидетеля, что и у Сулейманова«, — сообщили “Комсомольской правде” в пресс-службе Ленинского районного суда Уфы.

Скандалы, связанные с Воробьевым, Лукиным и Сулеймановым, разгорелись в начале июля после задержания сотрудниками военкомата голкипера сборной России Ивана Федотова за уклонение от воинских обязанностей. Предполагалось, что житель Уфы Фарит Самигуллин мог помочь вратарю получить отсрочку от службы армии.

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