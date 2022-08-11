Рижское «Динамо» в новом сезоне выступит в Латвийской хоккейной лиге

Всего в Латвийской хоккейной лиге в новом сезоне примут участие шесть команд из Латвии и три клуба из Литвы. Победитель плей-офф лиги станет чемпионом Балтии. При этом команды из Латвии и Литвы, занявшие самые высокие позиции, будут признаны чемпионами своих стран.