Рижское «Динамо» в новом сезоне выступит в Латвийской хоккейной лиге
Рижское «Динамо» в сезоне-2022/23 выступит в Латвийской хоккейной лиге, сообщается на сайте Федерации хоккея Латвии.
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Рижское «Динамо» в сезоне-2022/23 выступит в Латвийской хоккейной лиге, сообщается на сайте Федерации хоккея Латвии.
Всего в Латвийской хоккейной лиге в новом сезоне примут участие шесть команд из Латвии и три клуба из Литвы. Победитель плей-офф лиги станет чемпионом Балтии. При этом команды из Латвии и Литвы, занявшие самые высокие позиции, будут признаны чемпионами своих стран.
В марте рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации на Украине. Также решение приостановить участие в лиге принял финский «Йокерит». Латвийский клуб выступал в КХЛ с сезона-2008/09.