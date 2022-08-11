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12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рижское «Динамо» в новом сезоне выступит в Латвийской хоккейной лиге

Рижское «Динамо» в сезоне-2022/23 выступит в Латвийской хоккейной лиге, сообщается на сайте Федерации хоккея Латвии.

Динамо РКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Всего в Латвийской хоккейной лиге в новом сезоне примут участие шесть команд из Латвии и три клуба из Литвы. Победитель плей-офф лиги станет чемпионом Балтии. При этом команды из Латвии и Литвы, занявшие самые высокие позиции, будут признаны чемпионами своих стран.

В марте рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации на Украине. Также решение приостановить участие в лиге принял финский «Йокерит». Латвийский клуб выступал в КХЛ с сезона-2008/09.

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