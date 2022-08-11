«Барыс» объявил о контрактах с шестью игроками
Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте официально сообщает о заключении контрактов с шестью игроками из системы, передает корреспондент Vesti.kz.
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Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте официально сообщает о заключении контрактов с шестью игроками из системы, передает корреспондент Vesti.kz.
Двусторонние соглашения сроком на один год (до 30 апреля 2023 года) подписали вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков, защитники Тамирлан Гайтамиров и Мади Диханбек, а также нападающие Андрей Рунов, Абай Мангисбаев и Диас Гусейнов.
Амирбеков (15 матчей, КН — 2,79), Гайтамиров (50 матчей, 2+7 очков), Диханбек (46 матчей, 1+7), Рунов (51 матч, 22+16) и Гусейнов (54 матча, 18+30) в минувшем сезоне выступали за «Номад».
Мангисбаев прошедший отрезок начинал в составе «Снежных Барсов», после чего перешел в «Номад» (в общем 32 матча, 3+3).