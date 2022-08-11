«Барыс» объявил о контрактах с шестью игроками

Двусторонние соглашения сроком на один год (до 30 апреля 2023 года) подписали вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков, защитники Тамирлан Гайтамиров и Мади Диханбек, а также нападающие Андрей Рунов, Абай Мангисбаев и Диас Гусейнов.