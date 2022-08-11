Ожиганов: Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару

— Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?

— Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тогда очень хотелось домой, в Россию.

— Заскучали из-за того, что общались только с супругой?

— Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.

— Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.