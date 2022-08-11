Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:00
Словакия U20
Канада U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.08
Финляндия U20
Чехия U20
Б
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:00
Швейцария U20
США U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.08
Латвия U20
Канада U20
25
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.08
Германия U20
Австрия U20
42
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Австрия U20
Швеция U20
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
11 августа, источник: Sport24

Ожиганов: Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару

Защитник СКА Игорь Ожиганов признался, что совершил ошибку, решив попробовать себя в НХЛ. Россиянин выступал за «Торонто» в сезоне-2018/19.

СКА
ТоронтоКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Юрий Кузьмин

— Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?

— Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тогда очень хотелось домой, в Россию.

— Заскучали из-за того, что общались только с супругой?

— Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.

— Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.

— Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. Предложения оттуда стали появляться со временем, но я на них внимания не обращал. Но в ЦСКА в какой-то момент дела пошли не очень хорошо, поэтому решил поехать в НХЛ и попробовать себя, — приводит слова Ожиганова «Спорт-Экспресс».

 Певица Глюкоза в трех предложениях раскрыла свой секрет молодости
Ведущая «Матч ТВ» разделась и покрутила ягодицами в одних трусиках
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь