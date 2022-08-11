Ожиганов: Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару
Защитник СКА Игорь Ожиганов признался, что совершил ошибку, решив попробовать себя в НХЛ. Россиянин выступал за «Торонто» в сезоне-2018/19.
Защитник СКА Игорь Ожиганов признался, что совершил ошибку, решив попробовать себя в НХЛ. Россиянин выступал за «Торонто» в сезоне-2018/19.
— Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?
— Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тогда очень хотелось домой, в Россию.
— Заскучали из-за того, что общались только с супругой?
— Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.
— Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.
— Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. Предложения оттуда стали появляться со временем, но я на них внимания не обращал. Но в ЦСКА в какой-то момент дела пошли не очень хорошо, поэтому решил поехать в НХЛ и попробовать себя, — приводит слова Ожиганова «Спорт-Экспресс».