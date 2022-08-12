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10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист пожаловался на приготовление шашлыков в США

Российский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Андрей Алтыбармакян пожаловался на приготовление шашлыков в США. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Местные ребята не понимают, как мы так крупно режем мясо на шашлыки. Они как нарежут — кот наплакал! В общем, я стоял, смотрел, комментировал», — рассказал хоккеист. Он добавил, что после переезда из США в Сочи стал более доволен местной кухней.

15 июля Алтыбармакян описал жизнь в США. Он назвал Рокфорд, где базировалась его команда, обычным городом с невысокой однотипной застройкой. При этом он подчеркнул, что там есть опасные районы, где стреляют по ночам.

Алтыбармакян является воспитанником петербургского СКА. С 2020-го по 2022-й он выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». С этого сезона форвард играет за «Сочи».

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