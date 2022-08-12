Белоруссия — приют для скандальных русских ветеранов. Как долго Жердев продержится в Минске, а Анисин в Жлобине?

Куда при первой возможности едут востребованные молодые хоккеисты — понятно. Основное направление — НХЛ, в крайнем случае — низшие североамериканские лиги, через которые наши парни пытаются окольными путями пробиться в ту самую НХЛ. В любом случае это трансатлантическое путешествие. Но за рубеж уезжают не только те, чья карьера находится на пике или подбирается к нему. Порой работу на стороне ищут и сбитые летчики. Все последние годы таким запасным аэродромом для стареющих звезд была Румыния. Через местный чемпионат прошли Дени Куляш, Андрей Таратухин, Евгений Скачков и многие другие.

Получить работу в Европе после 24 февраля российским спортсменам крайне проблематично. Чего не скажешь, кстати, про Северную Америку. Пусть получение визы Канады или США нынче чуть сложнее, чем прежде, но ни один трансфер из-за этого пока не сорвался. А куда деваться ветеранам, на которых уже поставили крест в КХЛ, а ВХЛ они сами не рассматривают по ряду причин? Кажется, роль чемпионата Румынии на себя в это межсезонье решила примерить белорусская Экстралига. По крайней мере в предстоящем сезоне там можно будет встретить две громкие фамилии. Осталось ли что-то за этими фамилиями — другой вопрос.

Сначала стало известно, что в Белоруссии высадился Николай Жердев. В тренировочный лагерь минского «Динамо» он прибыл вместе с Алексеем Емелиным. Могло показаться, что «зубры» берут их как связку. Не на льду, конечно, а в быту. Мол, более дисциплинированный и серьезный Емелин будет по-дружески приглядывать за Жердевым, который с режимом обычно не дружит. Но уже тип контрактов намекал на то, что статус у двух именитых россиян в «Динамо» разный. Если Емелин сразу подписал полноценный контракт и быстро стал ассистентом капитана, то Жердева взяли на просмотр, который он не прошел. На первый турнир в сезоне минчане отправились уже без него.

«Нам поступило предложение подписать Жердева, мы решили — почему нет? Он тренировался все лето, очень хотел получить возможность вернуться в КХЛ. Мы ничего не потеряли, пригласив его на просмотр. Он выкладывался на тренировках, показывал хороший пример другим игрокам. Нам надо развивать молодых белорусских игроков. Хотя Жердев хорошо проявил себя на сборах, мы посчитали, что надо давать шанс своей молодежи», — объяснил свое решение главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

Мечта Жердева вернуться в КХЛ так и осталась мечтой. По крайней мере, пока. Столь скоропостижное решение минского «Динамо» расторгнуть с Николаем просмотровый контракт, как бы намекнуло, что для сильнейшей (пока) лиги Европы его текущий уровень недостаточен. Двукратному чемпиону мира уже 37 лет, а последние сезоны он проводил в Италии и Словакии. Причем «Братислава Кэпиталс» выступала даже не в словацкой Экстралиге, а в более слабой Альпийской лиге. Так что подписание Жердевым контракта с минской «Юностью», которая выступает в местном чемпионате, выглядит вполне логично и органично.

«Сейчас я игрок “Юности”. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация, как все пойдет. Не буду скрывать, что моей дальнейшей задачей является возвращение в клуб КХЛ. Даже в свои 37 лет я чувствую силы и желание выступать на высшем уровне. Уверен, что смогу приносить пользу. Здоровья и желания для игры в КХЛ — вагон», — считает сам Жердев.

«Юность» — финалист прошлого сезона, а еще команда, которая аффилирована с «Динамо». То есть Жердев не уезжает далеко от команды Вудкрофта, будет играть по соседству и в целом на виду у главного тренера «зубров». Глядишь, канадец даст второй шанс? Но это мизерная надежда, за которую Николай все равно будет цепляться. А вот что реально, так это добавить в свою биографию строчку «чемпион Белоруссии». Для этого минчанам нужно будет отобрать чемпионский титул у «Металлурга» их Жлобино, которому «Юность» несколько месяцев назад проиграла в финале.

И вот тут мы подошли к самому интересному. «Юность» против «Металлурга» — это не просто прошлогодние финалисты и две сильнейшие команды страны. С недавних пор это еще и прямое противостояние двух самых скандальных форвардов России за последние лет 15. Пока Жердев терял собаку, ругался с женой, царапал «Бентли» и просто уходил в запой, Михаил Анисин не отставал. Новичок «Металлурга» тоже неоднократно нарушал режим, вступал в открытый конфликт с Олегом Знарком и Андреем Сафроновым, с которыми до этого брал Кубок Гагарина, и по его же рассказам из травматического пистолета простреливал ногу Игорю Радулову.