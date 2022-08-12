Стась: Было бы здорово, если бы в КХЛ появился второй клуб из Белоруссии
Нападающий «Трактора» Андрей Стась рассказал о целях на сезон и оценил перспективу появления в КХЛ второй белорусской команды.
Нападающий «Трактора» Андрей Стась рассказал о целях на сезон и оценил перспективу появления в КХЛ второй белорусской команды.
— Каким вы ожидаете новый сезон?
— Думаю, сезон будет интересным. Команды немного сравняются в мастерстве, и у ребят с российскими и белорусскими паспортами будет больше возможности проявить себя.
— После перехода в «Трактор» год назад вы заявили: «Очень хочется повторить тот успех, который был в “Авангарде”. Ставите перед собой те же задачи?
— Конечно. “Трактор” — команда с задачами и высокими амбициями. Всегда приятно, когда все ребята заряжены одной целью. Других задач, кроме Кубка Гагарина, и быть не может.
— Обсуждалось возможное появление второго белорусского клуба в КХЛ. Как вы относитесь к такой идее?
— Это вопрос не ко мне. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы в КХЛ появился второй клуб из Белоруссии. Но сейчас, как я понимаю, это невозможно, — цитирует Стася пресс-служба КХЛ.