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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна зарплата нападающего «Барыса» Вея

Канадский нападающий Линден Вей — самый высокооплачиваемый хоккеист «Барыса» наряду с форвардом Никитой Михайлисом.

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Источник: ХК «Барыс»

По информации «СЭ», оба игрока получают по 50 миллионов рублей в год.

Летом «Барыс» продлил контракт с канадским нападающим на год.

Форвард вернулся в состав «Барыса» по ходу прошлого сезона, перейдя в клуб из Нур-Султана из СКА. В сезоне-2021/2022 канадец провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 23 (11+12) очка. В Кубке Гагарина на счету Вея три голевые передачи в пяти матчах при показателе полезности «-8».

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