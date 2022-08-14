Стала известна зарплата нападающего «Барыса» Вея

По информации «СЭ», оба игрока получают по 50 миллионов рублей в год.

Форвард вернулся в состав «Барыса» по ходу прошлого сезона, перейдя в клуб из Нур-Султана из СКА. В сезоне-2021/2022 канадец провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 23 (11+12) очка. В Кубке Гагарина на счету Вея три голевые передачи в пяти матчах при показателе полезности «-8».