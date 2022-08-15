Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:00
США U20
Швеция U20
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Швейцария U20
Австрия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:00
Чехия U20
Латвия U20
25
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.08
Финляндия U20
Словакия U20
93
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.08
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.08
Швеция U20
Германия U20
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский хоккеист объяснил решение перейти в российский клуб КХЛ

Американский защитник московского «Спартака» Джоуи Кин объяснил решение перейти в российский клуб. Об этом сообщает Alhockey.ru.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Игрок заявил, что советовался с игроками, имеющими опыт выступления в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Они хорошо отозвались о клубе и лиге. Так что, я рад был сюда перебраться. Ребята сказали мне, что КХЛ — лига высокого уровня, в которой непросто играть», — заявил Кин.

Американец добавил, что не думал о политической ситуации, когда соглашался на переход. «Все мои мысли сосредоточены только на хоккее», — добавил он.

23-летний Кин до перехода в Спартак принадлежал «Каролине Харрикейнс». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) американец провел два матча.

 В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
«Барселона» начнет работать над возвращением Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь