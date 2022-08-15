Американский хоккеист объяснил решение перейти в российский клуб КХЛ

Игрок заявил, что советовался с игроками, имеющими опыт выступления в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Они хорошо отозвались о клубе и лиге. Так что, я рад был сюда перебраться. Ребята сказали мне, что КХЛ — лига высокого уровня, в которой непросто играть», — заявил Кин.