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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Борющегося с раком российского хоккеиста хотели забрать в армию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров, проходивший лечение от рака, рассказал, что его хотели забрать в армию, когда он вернулся в Россию из Германии после процедур.

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В феврале клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс», который выбрал Амирова в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под общим 15-м номером, сообщил о том, что у форварда диагностирована опухоль мозга. 20-летний россиянин, арендованный «Салаватом Юлаевым», прошел лечение в Германии. В апреле он вернулся в Уфу после курса химиотерапии. В июле «Салават Юлаев» продлил аренду Амирова еще на один сезон.

«Когда прилетел из Германии, ко мне домой пришли, вручили повестку — снимали на камеру при этом. Говорят: “Через три дня вас забирают”. Потом пошел в военкомат, оформил документы, и меня списали», — сказал Амиров, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Во время сборов перед сезоном-2021/22 Амиров получил сотрясение мозга.

«Может быть, и это спровоцировало рост. После удара я чувствовал себя тяжеловато, а в сентябре — октябре я узнал, что может быть такой диагноз. А в январе сделал биопсию и узнал диагноз. Были проблемы с концентрацией — изначально было просто сотрясение. Сначала не поверил: мне 20 лет, откуда такое? Было волнение, конечно. (Сейчас) все хорошо, тренируюсь. Выхожу на лед, работаю на земле — все как обычно. Работаю по индивидуальной программе, почти в полную силу. Продолжаю пить курс витаминов до сентября», — рассказал Амиров.

По словам игрока, его возвращение возможно в ноябре — декабре. «Скоро будет официальное заключение, что я здоров», — сообщил нападающий.

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