«Барыс» подпишет вратаря из клуба НХЛ. Подробности

Телеграм-канал «АренаБреда» уточняет, что казахстанцы в ближайшее время объявят о подписании.

«По информации всезнающих инсайдеров, в ближайшие дни будет объявлено о трансфере голкипера из Северной Америки в “Барыс”. По данным нашего проекта, в минувшем сезоне потенциальный новичок “Барыса” выступал за одну из команд системы “Баффало Сейбрз”, — пишет телеграм-канал.