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15 августа, источник: Vesti.kz

«Барыс» подпишет вратаря из клуба НХЛ. Подробности

Казахстанский клуб «Барыс» подпишет контракт с вратарем из клуба НХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Телеграм-канал «АренаБреда» уточняет, что казахстанцы в ближайшее время объявят о подписании.

«По информации всезнающих инсайдеров, в ближайшие дни будет объявлено о трансфере голкипера из Северной Америки в “Барыс”. По данным нашего проекта, в минувшем сезоне потенциальный новичок “Барыса” выступал за одну из команд системы “Баффало Сейбрз”, — пишет телеграм-канал.

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