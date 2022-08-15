«Барыс» подпишет вратаря из клуба НХЛ. Подробности
Казахстанский клуб «Барыс» подпишет контракт с вратарем из клуба НХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский клуб «Барыс» подпишет контракт с вратарем из клуба НХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Телеграм-канал «АренаБреда» уточняет, что казахстанцы в ближайшее время объявят о подписании.
«По информации всезнающих инсайдеров, в ближайшие дни будет объявлено о трансфере голкипера из Северной Америки в “Барыс”. По данным нашего проекта, в минувшем сезоне потенциальный новичок “Барыса” выступал за одну из команд системы “Баффало Сейбрз”, — пишет телеграм-канал.