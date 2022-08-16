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16 августа, источник: Vesti.kz

«Барыс» уступил в матче с дракой на Кубке Президента

Казахстанский клуб «Барыс» стартовал с поражения в Кубке Президента, который проходит в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Столичная команда в первом матче проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 3:4.

«Барыс» забил три гола в большинстве: в основное время отличились Никита Михайлис, Джереми Бракко и Энтони Луис. Новый капитан «Барыса» забил первый гол столичной команды перед стартом в КХЛ, а американские легионеры — дебютные шайбы за казахстанский клуб.

Отметим, что у каждого автора результативного броска по голевой передаче, а Линден Вей дважды успешно ассистировал.

К 59-й минуте матча «Барыс» выигрывал со счетом 3:2, но Анатолий Голышев отличился в большинстве и перевел игру в дополнительное время. Решающий гол в овертайме за «Автомобилист» забил Виктор Неучев — единственный результативный бросок в матче, который был зафиксирован в равных составах.

В третьем периоде устроил драку еще один новичок — Владислав Семин. Российский хоккеист совершил грубый фол, а затем не отказался от поединка с Егором Барановым.

В первом матче турнира «Металлург» обыграл «Нефтехимик», а победный гол на счету форварда сборной Казахстана Павла Акользина.

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