Агентская коллизия: шесть главных звезд КХЛ без контрактов

Почти все клубы Континентальной хоккейной лиги укомплектовали свои составы накануне нового сезона, который стартует 1 сентября. Несмотря на это, на рынке остается несколько видных игроков в статусе свободных агентов. Чаще всего причина этого — в стремлении самих хоккеистов найти варианты трудоустройства в НХЛ. Поэтому предложения российских клубов для них не приоритетны. Однако, есть и те, кому заключить новый контракт мешает возраст или завышенные требования по зарплате. Шесть звезд КХЛ, которые до сих пор тренируются без клуба — в обзоре «Известий».

Никита Гусев, нападающий, 30 лет

Герой Олимпиады-2018 не слишком удачно съездил в НХЛ: ни в «Нью-Джерси», ни особенно во «Флориде» заиграть у Гусева не получилось. Никита вернулся в СКА и стал одной из главных звезд лиги. В последнем плей-офф он отыграл по шикарному графику «очко за матч» — 7 голов и 9 передач в 16 играх. И, видимо, решил предпринять последнюю попытку закрепиться в НХЛ.

«Агент общается с командами в Америке. Я не знаю, как там устроен рынок. Поэтому спокойно тренируюсь, работаю над собой и жду. Я примерно понимаю, что самое позднее — это середина сентября. Иначе не успею поставить рабочую визу, чтобы прилететь туда в тренировочный лагерь», — заявил сам Гусев.

При этом есть очень большая вероятность, что Никита останется в КХЛ. Одним из претендентов на игрока может стать «Автомобилист», у которого хватает свободных денег под потолком зарплат.

Сергей Шумаков, нападающий, 29 лет

Яркий форвард, который не стесняется играть красиво, долгие годы был в КХЛ нарасхват. Пожалуй, свой лучший сезон Шумаков провел в «Авангарде» у Боба Хартли, когда канадский специалист в первый год в России довел омичей до финала Кубка Гагарина. Но затем тренер и игрок разругались, и Шумаков оказался в «Автомобилисте». Проявить себя на Урале Сергею помешала травма, да и прошлый сезон выдался у него не самым удачным.

Осложняет ситуацию с поиском клуба то, что Шумаков рассчитывает на солидный контракт. От игрока уже отказались в «Салавате Юлаеве». Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил: «Сергей — хороший игрок, но на те позиции, которые у нас были свободны, он не подходил. Он был бы недоволен своей ролью. Шумаков — игрок высокого уровня. Зачем его брать, если его роль в команде занята?».

Не будет Шумакова и в «Тракторе», который сосредоточился на поиске вратаря и легионеров. Пока самый вероятный вариант для Сергея — «Барыс», который возглавляет Андрей Скабелка. При нем Шумаков блистал в «Сибири».

Андрей Зубарев, защитник, 35 лет

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 перед прошлым сезоном вернулся в родной «Салават Юлаев», но по окончании контракта его контракт не продлили. Летом Андрей поучаствовал в турнире «3 на 3», но никакой информации о его новом клубе до сих пор нет. При этом в профессионализме Зубарева сомнений нет — игрок регулярно выкладывает в соцсетях свои тренировки.

Артем Анисимов, нападающий, 34 года

Не найдя клуб в НХЛ, Артем Анисимов вернулся в родной «Локомотив» и сходу стал лидером команды. И хоть ярославцы провалили плей-офф, проиграв 0−4 ЦСКА в первом раунде, Анисимова вряд ли в чем-то можно упрекнуть. Понимают это и в «Локомотиве», где предложили игроку новый контракт. Но пока Артем продолжает изучать рынок свободных агентов и, похоже, все еще надеется на вариант в НХЛ.

«С нашей стороны все было обозначено. Теперь остается позиция Артема: пусть сам решит, что он хочет, на что готов», — заявил главный тренер ярославцев Игорь Никитин. Осталось дождаться ответа от Анисимова.

Никита Сошников, нападающий, 28 лет

После возвращения из Северной Америки три года назад Сошников успел сменить три клуба: «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард». Самым успешным сезон был в Уфе, когда Сошников настрелял 27 шайб за регулярку. А вот за два последних года на счету Никиты всего 8 голов. При этом Сошников рассчитывает найти команду в НХЛ, поэтому и не рассматривает предложения из России. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Айлендерс», но когда хоккеист в КХЛ уходит с лидирующих ролей, рассчитывать на продолжение карьеры за океаном сложно.

Яков Рылов, защитник, 37 лет