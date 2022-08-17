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17 августа, источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал первую победу перед сезоном КХЛ

ХК «Барыс» в рамках второго тура Кубка Президента Казахстана обыграл нижнекамский «Нефтехимик», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
Нефтехимик
Автомобилист
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Андрея Скабелки. Во втором периоде на 27-й минуте казахстанский клуб вперед вывел Михаил Рахманов.

В третьем периоде на 50-й минуте преимущество «Барыса» развил Линден Вей, а Динмухамед Кайыржан на 52-й минуте реализовал большинство — 3:0.

Таким образом «Барыс» одержал первую победу перед новым сезоном КХЛ.

Напомним, накануне «Барыс» уступил в овертайме «Автомобилисту» со счетом 3:4, а «Металлург» нанес поражение «Нефтехимику» — 4:1. Сегодня магнитогорцы обыграли «Автомобилист» со счетом 2:1 и стали лидерами турнира.

18 августа на турнире будет день отдыха. А в пятницу, в заключительном туре «Барыс» сыграет с «Металлургом».

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