«Барыс» одержал первую победу перед сезоном КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Андрея Скабелки. Во втором периоде на 27-й минуте казахстанский клуб вперед вывел Михаил Рахманов.

В третьем периоде на 50-й минуте преимущество «Барыса» развил Линден Вей, а Динмухамед Кайыржан на 52-й минуте реализовал большинство — 3:0.

Таким образом «Барыс» одержал первую победу перед новым сезоном КХЛ.

Напомним, накануне «Барыс» уступил в овертайме «Автомобилисту» со счетом 3:4, а «Металлург» нанес поражение «Нефтехимику» — 4:1. Сегодня магнитогорцы обыграли «Автомобилист» со счетом 2:1 и стали лидерами турнира.