В России оценили победу «Барыса» на Кубке Президента

Накануне «Барыс» одержал волевую победу над финалистом Кубка Гагарина «Металлургом» и выиграл домашний турнир. «Барыс» выиграл домашний предсезонный турнир. Результат сейчас не имеет значения, но на то, какую игру показывала команда из Казахстана на протяжении трех матчей, обратить внимание точно стоит.

В межсезонье клуб попал под раздачу от местной аудитории. Болельщики даже создали петицию с просьбой сменить руководство на имя президента страны. А все из-за того, что, по мнению людей, «Барыс» набирал россиян и не делал акцент на местных. Но здесь все предельно понятно, уровень многих игроков из чемпионата Казахстана не дотягивает до КХЛ, некоторых лиц уже несколько раз просматривали, плюс руководству нужно решать задачи по выходу команды в плей-офф турнира. Да и свои ребята в команде имеются.

К домашнему турниру «Барыс» подходил с большим грузом ответственности, но, кажется, выступления превзошли ожидания многих. Две победы и одно поражение в дополнительное время — хороший результат, учитывая плотность матчей и задачу просмотра всего состава. Андрею Скабелке удалось моментально внедрить свою систему игры.

В первую очередь хочется отметить вратарей. Бояркин и Шутов провели отличные матчи. Андрей вытаскивал, а Никита еще очень грамотно играл на выходах клюшкой и сегодня спас в самом первом опасном моменте с «Магниткой», который мог стать голевым. Ходят слухи, что клуб из Казахстана ищет иностранного голкипера, но на данный момент и свои неплохо справляются. Однако хватит ли их опыта для плей-офф и прохождения «регулярки» без спадов?

Иностранцы играют великолепно. Бракко и Луис показали себя очень умными игровиками с хорошим катанием, техникой и броском. Сегодня Джереми исполнил шикарный буллит.

Также стоит выделить защитника Грэма, у которого шикарная скорость и диспетчерские навыки. Он быстро двигает шайбу в большинстве, что позволяет «раскачивать» оборонительную тройку соперника. А Михайлис и Вей не сбавляют обороты.

Но главный компонент, который стоит выделить у «Барыса», — цепкие отборы. Клуб Скабелки отлично «загоняет» оппонентов, а после в чужой или средней зонах идет моментальная контратака с численным перевесом. Так было в игре с «Нефтехимиком».

И то же самое с «Автомобилистом».

Даже несмотря на то, что клуб играет в достаточно солидную систему, не допуская выходов соперников с численным перевесом к своим воротам, чувствуется еще свобода в атаке. Местные игроки (а самое главное молодые) сегодня в игре с «Металлургом» создали небывалую красоту, раскачав соперника.