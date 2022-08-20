IIHF не будет влиять на хоккеистов, выступающих в российских клубах

ТАСС, 20 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) не собирается оказывать влияние на иностранных игроков, выступающих в России и Белоруссии. Об этом в субботу заявил президент IIHF Люк Тардиф, комментарий которого приводит журналист портала The Hockey News Стивен Эллис.
«IIHF оставляет решение о санкциях по отношению к игрокам, выступающим в России и Белоруссии, на усмотрение независимых стран», — сказал Тардиф.
22 июля Федерация хоккея Латвии объявила о блокировке перехода вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур» с учетом изменений в местном законе о спорте, которые предусматривают запрет представлять сборную Латвии игрокам, выступающим в спортивных лигах России и Белоруссии.
7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. 21 июня организация продлила эту опцию до 30 июня 2023 года.