Белорусский хоккеист Вячеслав Грецкий стал игроком хабаровского «Амура»

В предсезонных матчах за «Амур» Грецкий забросил две шайбы, одна из которых стала победной, и по истечении пробного контракта руководство «тигров» предложило белорусу полноценное соглашение. Прошедший сезон 25-летний нападающий провел в экстралиге в составе гродненского «Немана», за который набрал 35 (19+16) очков в 53 встречах регулярного чемпионата и 6 (2+4) баллов в 11 поединках плей-офф.

Также на счету Вячеслава Грецкого есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо», в сезоне 2019/20 гродненец провел в форме «зубров» 19 матчей и попал на Матч всех звезд КХЛ. Кроме того, в активе форварда два матча в составе национальной команды Беларуси.