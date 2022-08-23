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23 августа, источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист Вячеслав Грецкий стал игроком хабаровского «Амура»

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вячеслав Грецкий подписал двустороннее соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги «Амур», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды из Хабаровска.

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Источник: Пресс-службы "Амура"

В предсезонных матчах за «Амур» Грецкий забросил две шайбы, одна из которых стала победной, и по истечении пробного контракта руководство «тигров» предложило белорусу полноценное соглашение. Прошедший сезон 25-летний нападающий провел в экстралиге в составе гродненского «Немана», за который набрал 35 (19+16) очков в 53 встречах регулярного чемпионата и 6 (2+4) баллов в 11 поединках плей-офф.

Также на счету Вячеслава Грецкого есть опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо», в сезоне 2019/20 гродненец провел в форме «зубров» 19 матчей и попал на Матч всех звезд КХЛ. Кроме того, в активе форварда два матча в составе национальной команды Беларуси.

Ранее контракт с хабаровским «Амуром» подписал другой белорусский хоккеист Евгений Оксентюк.

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