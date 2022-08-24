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13:21 (мск), источник: Sport24

Игрок СКА готов пойти в армию, чтобы избежать тюрьмы. Но Ротенберг говорил, что не бросит Воробьева

Дело о покупке военного билета набирает обороты.

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Источник: Sport24

«Надо проверять информацию. Это вышло в телеграм-канале, а это не официальный источник. Суда не было даже. Это так называемые фейки. Идет информационная война, пропаганда. Миша завтра будет с командой, он улетал и возвращается утром. Своих мы не бросаем, поддерживаем нашего бойца и вместе с юристами будем работать. В моем понимании он ничего такого не сделал. Он наш игрок», — эти слова Роман Ротенберг произнес 10 августа.

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Генеральный директор и главный тренер СКА вступился за своего игрока после того, как тот стал одним из лучших бомбардиров Sochi Hockey Open. Воробьев зажигал во втором звене «армейцев», а потом взял и улетел в Уфу. Буквально на один день. Там, по сообщениям сразу нескольких СМИ, он признался в купле военного билета, что, собственно Ротенберг и назвал фейком. Тогда в сомнительность этой информации еще можно было поверить. Но не сейчас.

Но для начала давайте вспомним, о чем идет речь. Предположительно, Воробьев, как и другие игроки Анвар Сулейманов и Владислав Лукин, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратился к бизнесмену и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. В контексте этого же дела всплывала фамилия Кирилла Капризова, но до обвинения суперзвезде «Миннесоты» дело не дошло.

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«В 2020 году обратился к нему еще раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тысяч рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно», — заявил Воробьев накануне, 22 августа.

Теперь информацию о покупке Воробьевым военного билета сложно будет назвать фейком. Он в этом признался и сделал этот публично. Скорее всего это поможет ему избежать реального наказания. Формально данная статья предполагает до 12 лет лишения свободы. Также предусмотрен штраф, но и его в случае признания вины и раскаяния обвиняемый может не выплачивать. Именно по этому пути и пошел Воробьев вместе со своими представителями. Но есть в этой истории одно «но».

«В таком случае прокуратура подает административное исковое заявление о признании незаконным решение призывной комиссии. Суд, как правило, отменяет решение призывной комиссии, и молодой человек, если ему не исполнилось 27 лет, становится подлежащим к призыву. Таким образом, все мероприятия в отношении него проводятся заново», — пояснял в интервью «Матч ТВ» председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

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Проблема в том, что Воробьеву только 25 лет. А значит, он должен отправиться в армию. О готовности служить сказал и сам Михаил. После того, как буквально среди белого дня несколько человек посадили в машину Ивана Федотова, мы уже ничему не удивимся. На примере вратаря сборной России на пекинской Олимпиаде становится понятно, что отправить в армию могут любого и каждого. Воробьев за сборную, если не считать молодежку, толком не играл, серебро Олимпийских игр не завоевывал. Так что сравнение с уже проходящим службу Федотовым точно не в его пользу.

Вот только Федотов, когда попал в руки правоохранителям, был беззащитен. Впоследствии мы что-то слышали про помощь со стороны юристов ФХР, но по большому счету вратаря, который собрался в НХЛ, никто не защитил. Ни бывший клуб в лице, к которому он уже никакого отношения не имел, ни общественность. Всего пара игроков выступили в прессе с поддержкой Ивана, да и то крайне осторожничали в высказываниях. Коллеги Федотова, в том числе его недавние одноклубники, оставили его один на один с проблемой. С Воробьевым ситуация иная, просто почитайте заголовки новостей:

Крикунов о Воробьеве: «Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди».

Юдин о Воробьеве: «Вопрос с армией, уверен, он решит. Такие должны вести за собой весь наш спорт, а не на нарах сидеть».

Давыдов о деле Воробьева: «Надежда сборной, кандидат на Олимпиаду, играет в России. Стране имеет смысл побороться за него, он заслужил особый подход».

Крикунов о Воробьеве: «Его подставили темные личности. Он раскаялся, надо оставить эту историю в прошлом и дать ему спокойно играть в хоккей».

Юдин о Воробьеве: «Парень по молодости не разобрался, его втянули в аферу и обманули. Надеюсь, все это не скажется на его карьере».

Есть, конечно, и другие высказывания, но такие оправдательные комментарии плюс-минус одних и тех же экспертов выглядят как спланированная акция. Подобным образом нередко пытаются повлиять на общественное мнение или создать видимость, что это самое общество на стороне игрока. Все это укладываются в одну канву с тем фактом, что защита предоставила суду благодарственные письма, адресованные Воробьеву, документы о том, что он занимался благотворительностью, положительную характеристику, информацию, что хоккеист сам написал явку с повинной. Поможет ли это — узнаем 6 сентября. На эту дату перенесено рассмотрение дела.

Но главная сила, которая стоит за Воробьевым, это не эксперты, а СКА, «Газпром» и Роман Ротенберг. Очевидно, что организация и конкретный человек, обладающие таким могуществом, способны на большее, чем благодарственные письма. И тут Ротенберг с соратниками окажутся перед дилеммой. Либо подключать админресурс, дабы оставить одного из ведущих игроков команды, либо отдать эту ситуацию целиком и полностью на откуп соответствующим органам. Когда нам говорили, что Федотов такой же гражданин как и все, и обязан служить в армии, то это звучало неправдоподобно. Но если даже действующий игрок СКА отправится в военную часть, в некое равенство можно будет поверить. Вот только Роман Борисович уже сказал: «своих не бросаем».

Автор: Дмитрий Ерыкалов

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