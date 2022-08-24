«Ак Барс» заключил контракт с защитником Максимом Чудиновым
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с защитником Максимом Чудиновым, сообщается на официальном сайте команды.
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«Ак Барс» подписал однолетний контракт с защитником Максимом Чудиновым, сообщается на официальном сайте команды.
В мае «Ак Барс» заключил с 32-летним защитником пробное соглашение, после чего он принял участие в четырех матчах за команду.
«Я быстро согласился, когда агент сказал, что есть вариант приехать на просмотровый контракт в “Ак Барс”. Это сильный клуб, в каждом сезоне здесь ставят задачу выиграть. В команде есть знакомые ребята, тренеры, с которыми я много работал, это сыграло большую роль. Теперь я вместе со всеми каждый день буду работать ради одной цели — Кубка Гагарина», — прокомментировал подписание Чудинов.
В КХЛ хоккеист провел 669 матчей и набрал 232 (75+157) очка при показателе полезности «+100».