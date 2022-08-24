«Ак Барс» заключил контракт с защитником Максимом Чудиновым

В мае «Ак Барс» заключил с 32-летним защитником пробное соглашение, после чего он принял участие в четырех матчах за команду.

«Я быстро согласился, когда агент сказал, что есть вариант приехать на просмотровый контракт в “Ак Барс”. Это сильный клуб, в каждом сезоне здесь ставят задачу выиграть. В команде есть знакомые ребята, тренеры, с которыми я много работал, это сыграло большую роль. Теперь я вместе со всеми каждый день буду работать ради одной цели — Кубка Гагарина», — прокомментировал подписание Чудинов.