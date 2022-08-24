КХЛ и «Матч ТВ» продлили соглашение о трансляции матчей на три года

«Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт — во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации. Долгосрочное соглашение — это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнерство Лиги и телеканала будет только развиваться», — сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
«В новых сезонах мы дадим зрителям возможность наблюдать за большим количеством игр, нежели ранее, — заявил генпродюсер “Матч ТВ” Александр Тащин. — Добавим и информационного вещания, специальных тематических выпусков и еженедельную программу. Уверен, болельщики хоккея, коих великое множество, по достоинству оценят наши с Лигой усилия».