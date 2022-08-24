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15:11 (мск), источник: Sport24

КХЛ и «Матч ТВ» продлили соглашение о трансляции матчей на три года

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по-прежнему будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Стороны договорились о продлении соглашения на три сезона, сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: КХЛ

«Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт — во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации. Долгосрочное соглашение — это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнерство Лиги и телеканала будет только развиваться», — сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

«В новых сезонах мы дадим зрителям возможность наблюдать за большим количеством игр, нежели ранее, — заявил генпродюсер “Матч ТВ” Александр Тащин. — Добавим и информационного вещания, специальных тематических выпусков и еженедельную программу. Уверен, болельщики хоккея, коих великое множество, по достоинству оценят наши с Лигой усилия».

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