Защитник СКА Иван Мищенко продолжит карьеру в «Барысе»

В клуб из Нур-Султана отправляется защитник Иван Мищенко, команда из Санкт-Петербурга получила денежную компенсацию.

Напомним, Иван Мищенко перешёл в СКА в декабре 2021 года из «Сочи». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл в сумме 42 матча, забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.