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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник СКА Иван Мищенко продолжит карьеру в «Барысе»

Хоккейные клубы СКА и «Барыс» произвели обмен, сообщает пресс-служба армейцев.

СКА
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Источник: ХК СКА

В клуб из Нур-Султана отправляется защитник Иван Мищенко, команда из Санкт-Петербурга получила денежную компенсацию.

Напомним, Иван Мищенко перешёл в СКА в декабре 2021 года из «Сочи». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл в сумме 42 матча, забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач.

Накануне в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

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