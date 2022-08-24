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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» заключил полноценный контракт с Рубцовым

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» подписал полноценный контракт с нападающим Германом Рубцовым, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» получил права на Рубцова в рамках обмена с петербургским СКА в конце июля. Хоккеист с августа находился в команде на просмотре. Соглашение, заключенное с 24-летним форвардом по итогам предсезонных матчей, рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Также «Спартак» подписал контракт с 20-летним нападающим Максимом Кровяковым. Соглашение с ним рассчитано на четыре года, хоккеист так же пополнил клуб в результате обмена со СКА.

В прошедшем сезоне Рубцов выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Лихай Вэлли Фантомс» и «Шарлотт Чеккерс». В сумме он сыграл в 43 матчах и набрал 7 очков (2 шайбы + 4 результативные передачи). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провел четыре игры за «Филадельфию Флайерз» в сезоне-2019/20.

Ранее в КХЛ Рубцов играл в составе «Сочи» и подмосковного «Витязя». На счету форварда 61 матч и 11 очков (3+8).

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