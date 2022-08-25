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16:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один российский хоккеист признался в покупке военного билета

Бывший вратарь уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. Об этом сообщает РБК.

Салават Юлаев
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На допросе в Ленинском районном суде Уфы хоккеист признал вину в даче взятки с целью уклонения от службы в армии. Отмечается, что следующие слушания по делу назначены на 6 сентября.

10 августа еще один российский хоккеист, нападающий СКА Михаил Воробьев дал признательные показания в деле о даче взятки. Он рассказал, как в 2020 году связался с человеком, который согласился помочь ему с уфимской пропиской и военным билетом.

О возбуждении уголовного дела в отношении хоккеистов стало известно в начале июля. Спортсменам предъявили обвинения по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Отмечалось, что правоохранители вышли на игроков в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

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