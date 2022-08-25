Еще один российский хоккеист признался в покупке военного билета

На допросе в Ленинском районном суде Уфы хоккеист признал вину в даче взятки с целью уклонения от службы в армии. Отмечается, что следующие слушания по делу назначены на 6 сентября.

10 августа еще один российский хоккеист, нападающий СКА Михаил Воробьев дал признательные показания в деле о даче взятки. Он рассказал, как в 2020 году связался с человеком, который согласился помочь ему с уфимской пропиской и военным билетом.