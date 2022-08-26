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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Гендиректор хоккейного минского «Динамо»: хотим пошуметь в плей-офф КХЛ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор хоккейного минского «Динамо» Сергей Сушко на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона в КХЛ, рассказал о планах команды на предстоящий чемпионат, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: Скриншот из видео ХК "Динамо"

«В спорте всегда ставятся максимальные цели. Наша задача — выйти в плей-офф и затем пройти как можно дальше по сетке. Банальный выход в нокаут-раунд не станет каким-то достижением. Нам бы хотелось не просто оказаться в плей-офф, но и пошуметь там, — подчеркнул Сергей Сушко. — Бюджет “Динамо” будет приблизительно таким же, каким был у нас в прошлом сезоне. Мы живем в неспокойное время, и все видят, что происходит в экономике. Поэтому мы благодарны руководству страны и нашим спонсорам, которые в такой непростой период находят возможность помогать».

Также гендиректор «зубров» рассказал о трансферной работе столичного клуба. «У нас есть два хороших молодых белорусских вратаря. Алексей Колосов и Константин Шостак уже получили определенный опыт в КХЛ и мы надеемся, что с ними у нас все получится. Тем не менее, если у нас появится возможность и на рынке окажется качественный вратарь за нормальные деньги, мы рассмотрим этот вариант, — сообщил Сушко. — Также мы с радостью воспользуемся хоккеистами жлобинского “Металлурга” и солигорского “Шахтера”, если кто-то из них сможет усилить “Динамо”. Наш тренерский штаб всегда рассматривает любые подписания в этих командах через призму того, пригодятся ли они нам. Сезон покажет. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация будет более благоприятной для нас, чем в прошлом году, и мы пройдем без больших потерь в составе».

Первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 минское «Динамо» проведет 3 сентября дома против казахстанского «Барыса».

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