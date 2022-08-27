«Трактор» обыграл «Автомобилист» и завоевал Кубок губернатора
«Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в заключительном матче Кубка губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского клуба.
Трактор
Автомобилист
«Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в заключительном матче Кубка губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского клуба.
В первом периоде «черно-белые» отправили три шайбы в ворота противника. Уже на второй минуте счет открыл Антон Бурдасов, затем отличились Петр Хохряков и Максим Шабанов. В третьем отрезке игры «Автомобилист» отыграл один гол. Шайбу забросил Стефан Да Коста.
В итоге подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу со счетом 3:1. Домашний турнир «Трактор» завершил на первой строке таблицы, опередив «Металлург», «Автомобилист» и «Барыс».
Напомним, новый хоккейный сезон «Трактор» откроет 2 сентября домашним поединком с «Северсталью».