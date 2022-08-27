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22:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

«Трактор» обыграл «Автомобилист» и завоевал Кубок губернатора

«Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в заключительном матче Кубка губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского клуба.

Трактор
Автомобилист
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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде «черно-белые» отправили три шайбы в ворота противника. Уже на второй минуте счет открыл Антон Бурдасов, затем отличились Петр Хохряков и Максим Шабанов. В третьем отрезке игры «Автомобилист» отыграл один гол. Шайбу забросил Стефан Да Коста.

В итоге подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу со счетом 3:1. Домашний турнир «Трактор» завершил на первой строке таблицы, опередив «Металлург», «Автомобилист» и «Барыс».

Напомним, новый хоккейный сезон «Трактор» откроет 2 сентября домашним поединком с «Северсталью».

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