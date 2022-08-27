«Трактор» обыграл «Автомобилист» и завоевал Кубок губернатора

В первом периоде «черно-белые» отправили три шайбы в ворота противника. Уже на второй минуте счет открыл Антон Бурдасов, затем отличились Петр Хохряков и Максим Шабанов. В третьем отрезке игры «Автомобилист» отыграл один гол. Шайбу забросил Стефан Да Коста.